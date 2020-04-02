Світовий банк надає 486 млн доларів країнам Європи та Центральної Азії для подоланя наслідків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Світовий банк надає 486 млн доларів країнам Європи та Центральної Азії для подолання економічних наслідків COVID-19. Загалом 25 країн отримають близько 2 млрд доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Світового банку.
“Світовий банк надає фінансування на суму 486 мільйонів доларів США країнам Європи та Центральної Азії з метою вирішення проблем у сфері охорони здоров’я та подолання економічних наслідків, спричинених COVID-19”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загалом двадцять п’ять країн світу отримають близько 2 мільярдів доларів з цієї першої партії фінансування в рамках екстреного пакету, наданого Світовим банком для подолання наслідків COVID-19.
“Серед них — дві країни Європи та Центральної Азії. Таджикистан і Киргизька Республіка отримають 11,3 млн. дол. США та 12,15 млн. дол. США відповідно”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, декілька країн регіону отримують підтримку Світового банку за допомогою інших інструментів фінансування, включаючи прискорену вибірку коштів або реструктуризацію існуючих проектів та позик.
“У даний час більше десяти країн Європи та Центральної Азії обговорюють проекти зі Світовим банком, щоб допомогти пом’якшити та подолати наслідки пандемії COVID-19”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Всесвітній банк і Міжнародний валютний фонд в середу закликали кредиторів негайно відкласти стягнення заборгованостей з найбідніших країн світу, оскільки ті стикаються з серйозними наслідками коронавірусу, що швидко поширюється.