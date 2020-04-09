Світовий банк погіршив прогноз щодо країн Європи, що розвиваються

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Світовий банк різко погіршив свої прогнози щодо країн, що розвиваються, і країн з ринком, що формується, у Європі і Центральній Азії цього року через епідемію коронавірусу, але заявив, що ці економіки можуть повернутися до стійкого зростання в 2021 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.