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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 11851 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 26255 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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МВФ спишет часть задолженности для 25 беднейших стран мира

МВФ спишет часть задолженности для 25 беднейших стран мира

Киев  •  УНН

 • 41960 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В понедельник Международный валютный фонд объявил о немедленном облегчении бремени задолженности для 25 беднейших стран, чтобы помочь им в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает УНН.

"Сегодня я рада сообщить, что наш Исполнительный совет одобрил немедленное облегчение задолженности для 25 стран-членов МВФ в рамках обновленного Фонда сдерживания и облегчения бремени катастроф (CCRT), как часть мер Фонда, направленных на преодоление последствий пандемии COVID-19. Это представляется в виде грантов нашим бедным и наиболее уязвимым членам для покрытия их долговых обязательств перед МВФ на начальном этапе в течение следующих шести месяцев", - сказала Георгиева.

По ее словам, на сегодня Фонд может предоставить около 500 млн. долларов в виде субсидий по обслуживанию долга.

Страны, которые получат помощь, это: Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Центральноафриканская Республика, Чад, Коморские Острова, Конго, ДРК, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гаити, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик. Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Соломоновы Острова, Таджикистан, Того и Йемен.

Как сообщалось в УНН, по словам Георгиевой, на 170 стран-членов Международного валютного фонда ожидает снижение доходов на душу населения из-за глобальной пандемии коронавируса.

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