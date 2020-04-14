МВФ прогнозує падіння економіки України на 7,7%
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз ВВП для України: очікується зниження на 7,7% у 2020 році. Про це йдеться в економічному огляді МВФ, передає УНН.
Так, згідно із даними МВФ, ріст української економіки у 2019 році склав 3,2%. У 2020 році Україна очікує зниження на 7,7%, а у 2021-му - знову зростання на 3,6%.
Прогноз МВФ по безробіттю становив у 2019 році 8,5%, а у поточному році може зрости до 10,1%. В наступному році - знизиться до 9,3%.
Нагадаємо, раніше Світовий банк спрогнозував, що пандемія COVID-19 спричинить за собою скорочення ВВП України у 2020 році на 3,5%.