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МВФ прогнозує падіння економіки України на 7,7%

МВФ прогнозує падіння економіки України на 7,7%

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз ВВП для України: очікується зниження на 7,7% у 2020 році. Про це йдеться в економічному огляді МВФ, передає УНН.

Так, згідно із даними МВФ, ріст української економіки у 2019 році склав 3,2%. У 2020 році Україна очікує зниження на 7,7%, а у 2021-му - знову зростання на 3,6%.

Прогноз МВФ по безробіттю становив у 2019 році 8,5%, а у поточному році може зрости до 10,1%. В наступному році - знизиться до 9,3%.

Нагадаємо, раніше Світовий банк спрогнозував, що пандемія COVID-19 спричинить за собою скорочення ВВП України у 2020 році на 3,5%.

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