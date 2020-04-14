МВФ прогнозирует падение экономики Украины на 7,7%
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Международный валютный фонд ухудшил прогноз ВВП для Украины: ожидается снижение на 7,7% в 2020 году. Об этом говорится в экономическом обзоре МВФ, передает УНН.
Так, согласно данным МВФ, рост украинской экономики в 2019 году составил 3,2%. В 2020 году Украину ожидает снижение на 7,7%, а в 2021-м - снова рост на 3,6%.
Прогноз МВФ по безработице составил в 2019 году 8,5%, а в текущем году может вырасти до 10,1%. В следующем году - снизится до 9,3%.
Напомним, ранее Всемирный банк прогнозировал, что пандемия COVID-19 повлечет за собой сокращение ВВП Украины в 2020 году на 3,5%.