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Всемирный банк прогнозирует падение украинской экономики на 3,5%

Всемирный банк прогнозирует падение украинской экономики на 3,5%

Киев  •  УНН

 • 14691 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Пандемия COVID-19 повлечёт за собой сокращение ВВП Украины в 2020 году на 3,5%. Об этом говорится в обновленном региональном отчете Всемирного банка “Экономический обзор, весна 2020”, передаёт УНН.

Так, согласно прогнозу, после сокращения на 3,5% в 2020 году, в 2021 экономика восстановится до 3%, после чего в 2022 году Всемирный банк ожидает рост до 4%.

“В соответствии со сценарием, когда кризис в области здравоохранения утихнет во второй половине года, и в ключевых ожидаемых реформах будет достигнут прогресс, согласно прогнозам, в 2020 году экономика сократится на 3,5 процента. Благоразумная макроэкономическая политика должна стать важной опорой политики. Это потребует приоритизации расходов в ограниченном финансовом пространстве”, — говорится в отчёте.

Ожидается, что доходы значительно сократятся, что означает, что властям необходимо будет расставить приоритеты в расходах, чтобы создать пространство для критически важных потребностей в области здравоохранения и социальной помощи и определить дополнительное финансирование. Дополнительные расходы на здравоохранение должны соответствовать направлению более широкой реформы здравоохранения. Дополнительная социальная помощь может быть оказана путем расширения целевой программы гарантированного минимального дохода (GMI).

Согласно ожиданиям Всемирного банка, кризис COVID-19 повлияет на экономическую активность в Украине по нескольким каналам в 2020 году. Во-первых, располагаемые доходы и потребление пострадают от внезапных ограничений, включая закрытие ресторанов, кафе, торгово-развлекательных центров и остановку воздушного, железнодорожного, автобусного и пассажирского транспорта.

Кроме того, снижение денежных переводов из-за слабой экономической активности в Польше и других странах ЕС также негативно повлияет на потребление домашних хозяйств, считают в ВБ. В-третьих, снижение цен на сырье повлияет на экспорт Украины.

Общее влияние на экономическую активность в 2020 году будет зависеть от продолжительности кризиса общественного здравоохранения, а ключевым фактором будет способность экономики восстановиться после кризиса здравоохранения.

“Это потребует быстрого прогресса по ключевым ожидаемым реформам, а также разумной макроэкономической политики”, — говорится в отчёте.

Бюджетный дефицит прогнозируется на уровне 5% ВВП в 2020 году, но длительные нарушения на международных рынках капитала могут повлиять на способность удовлетворять финансовые потребности. По мере сокращения экспорта, денежных переводов и притока капитала для обеспечения внешней устойчивости потребуется гибкий обменный курс и внешняя корректировка.

Как сообщал УНН, Всемирный банк резко ухудшил свои прогнозы в отношении развивающихся стран и стран с формирующимся рынком в Европе и Центральной Азии в этом году из-за эпидемии коронавируса, но заявил, что эти экономики могут вернуться к устойчивому росту в 2021 году.

Украинские Национальные Новости

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