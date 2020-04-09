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Світовий банк прогнозує падіння української економіки на 3,5%

Світовий банк прогнозує падіння української економіки на 3,5%

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Пандемія COVID-19 спричинить за собою скорочення ВВП України в 2020 році на 3,5%. Про це йдеться в оновленому регіональному звіті Світового банку “Економічний огляд, весна 2020”, передає УНН.

Так, згідно з прогнозом, після скорочення на 3,5% в 2020 році, в 2021 економіка відновиться до 3%, після чого в 2022 році Світовий банк очікує зростання до 4%.

“Відповідно до сценарію, коли криза в галузі охорони здоров’я вщухне в другій половині року, і в ключових очікуваних реформах буде досягнутий прогрес, згідно з прогнозами, в 2020 році економіка скоротиться на 3,5 відсотка. Розсудлива макроекономічна політика повинна стати важливою опорою політики. Це вимагатиме пріоритетності витрат в обмеженому фінансовому просторі”, - йдеться в звіті.

Очікується, що доходи значно скоротяться, що означає, що владі необхідно буде розставити пріоритети у витратах, щоб створити простір для критично важливих потреб в галузі охорони здоров’я та соціальної допомоги і визначити додаткове фінансування. Додаткові витрати на охорону здоров’я повинні відповідати напрямку більш широкої реформи охорони здоров’я. Додаткова соціальна допомога може бути надана шляхом розширення цільової програми гарантованого мінімального доходу (GMI).

Згідно з очікуваннями Світового банку, криза COVID-19 вплине на економічну активність в Україні по декількох каналах в 2020 році. По-перше, наявні доходи і споживання постраждають від раптових обмежень, включаючи закриття ресторанів, кафе, торгово-розважальних центрів і зупинки повітряного, залізничного, автобусного і пасажирського транспорту.

Крім того, зниження грошових переказів через слабку економічну активність в Польщі та інших країнах ЄС також негативно вплине на споживання домашніх господарств, вважають у СБ. По-третє, зниження цін на сировину вплине на експорт України.

Загальний вплив на економічну активність в 2020 році залежатиме від тривалості кризи суспільної охорони здоров’я, а ключовим фактором буде здатність економіки відновитися після кризи охорони здоров’я.

“Це вимагатиме швидкого прогресу за ключовими очікуваними реформами, а також розумної макроекономічної політики”, — йдеться в звіті.

Бюджетний дефіцит прогнозується на рівні 5% ВВП в 2020 році, але тривалі порушення на міжнародних ринках капіталу можуть вплинути на здатність задовольняти фінансові потреби. У міру скорочення експорту, грошових переказів і припливу капіталу для забезпечення зовнішньої стійкості потрібен гнучкий обмінний курс і зовнішні коригування.

Як повідомляв УНН, Світовий банк різко погіршив свої прогнози щодо країн, що розвиваються і країн з ринком, що формується в Європі і Центральній Азії цього року через епідемію коронавврусу, але заявив, що ці економіки можуть повернутися до стійкого зростання в 2021 році.

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