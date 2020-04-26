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Учреждения высшего образования Украины завершат учебный год дистанционно - Минобразования

Учреждения высшего образования Украины завершат учебный год дистанционно - Минобразования

Киев  •  УНН

 • 19940 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Учреждения высшего образования в Украине завершат учебный год дистанционно. Об этом в интервью изданию "Радио Свобода" сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий, передает УНН.

“Мы предоставили рекомендательное письмо заведениям высшего образования по организации окончания учебного года. Учитывая сложившуюся ситуацию, окончание учебного года будет происходить дистанционно. И высшие учебные заведения должны быть готовы завершить учебный год”, — заявила Мандзий. При этом она уточнила, что период проведения сессий смещаться не будет.

По словам Мандзий, преподаватели высших учебных заведений сейчас работают со своими студентами дистанционно. “Мы рекомендовали подойти организовано к окончанию учебного года и закончить его в предусмотренные сроки, организовать дистанционно сдачи экзаменов сессии. Если изменится эпидемиологическая ситуация и будет снято ограничение относительно возможности посещения учреждений высшего образования, то, безусловно, высшие учебные заведения смогут организовать сессию в аудиториях”, — пояснила она.

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При аналогичных условиях будут проходить выпускные экзамены в высших учебных заведениях. “Технические возможности в высших учебных заведений были. И они могут организовать этот процесс дистанционно”, — отметила Мандзий.

Напомним, что правительство Украины продлило введеные в стране карантинные меры до 11 мая. С 12 мая, при условии заполнения больниц пациентов с Covid-19 менее чем на 50 процентов и сохранения процента выявленных случаев заболевания в стране в пределах пяти процентов в течение 10 дней, будет запущен пятиэтапный план выхода из карантина.

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