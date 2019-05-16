Закон про мову опублікували в "Голосі України"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" опублікували у газеті Верховної Ради України "Голос України" від 16 травня, передає УНН.
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Цей закон спрямований на регулювання порядку застосування української мови як державної у публічних сферах суспільного життя. Дія закону не поширюватиметься на мову релігійних обрядів та на сферу приватного спілкування між особами.
Народні депутати проголосували за ухвалення законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної 25 квітня. Згодом відхилили усі постанови щодо блокування мовного закону.
Президент підписав закон про мову 15 травня.