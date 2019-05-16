Закон о языке опубликовали в "Голосе Украины"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" опубликовали в газете Верховной Рады Украины "Голос Украины" от 16 мая, передает УНН.
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Этот закон направлен на регулирование порядка применения украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не будет распространяться на язык религиозных обрядов и на сферу частного общения между лицами.
Народные депутаты проголосовали за принятие законопроекта об обеспечении функционирования украинского языка как государственного 25 апреля. Позже отклонили все постановления по блокированию языкового закона.
Президент подписал закон о языке 15 мая.