Президент підписав закон про мову
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", передає кореспондент УНН.
"Сьогодні підписанням закону про функціонування української мови як державної ми вчиняємо один із найголовніших актів для збереження української державності", - наголосив Президент.
Він зауважив, що закон жодним чином не обмежує прав нацменшин.
"У цей день як Президент України Петро Порошенко маю високу честь і унікальну можливість підписати Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", - заявив він.
Нагадаємо, у вівторок голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон про забезпечення функціонування української мови як державної під час засідання парламенту.
У той же день, 14 травня, закон про забезпечення функціонування української мови як державної передали на підпис чинному Президенту України Петру Порошенко.