Закон про мову передали на підпис президенту
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Закон про про забезпечення функціонування української мови як державної передали на підпис чинному президенту України Петру Порошенко. Про це заявила у Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.
"Як і обіцяла, першого сесійного вівторка розблоковано підписання закону про мову. Документ вже направлено президенту України. Сподіваюся, глава держави дуже оперативно підпише цей історичний закон", - написала Геращенко.
Нагадаємо, сьогодні голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон про забезпечення функціонування української мови як державної під час засідання парламенту.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Венеціанська комісія не починала досліджувати мовний закон України
Раніше УНН повідомляв, що депутати Верховної Ради України відхилили всі чотири постанови щодо блокування мовного закону.