Нардепи відхилили всі постанови щодо блокування мовного закону
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Депутати Верховної Ради України відхилили всі чотири постанови щодо блокування мовного закону. Відповідне рішення прийняли народні депутати під час пленарного засідання Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
“Відхилені всі постанови, що відкриває шлях до підписання закону про функціонування української мови як державної”, — заявив голова ВРУ Андрій Парубій з трибуни парламенту, подякувавши всіх, хто підтримав закон.
Зокрема, депутати відхилили постанови нардепів Михайла Папієва, Олександра Новінського, Олександра Долженкова і Нестора Шуфрича — за ці постанови проголосували 34-35 нардепів, тоді як 134-135 парламентарів голосували проти.
Нагадаємо, профільний регламентний комітет Верховної Ради України може розглянути постанови, які блокують підписання закону про функціонування української мови як державної, на засіданні сьогодні під час перерви з 12:00 до 12:30. Проведення відповідного засідання буде ініціювати перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань Регламенту та організації роботи парламенту Павло Пинзеник.