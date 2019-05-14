У регламентному комітеті хочуть позачергово зібратися через постанови до мовного закону

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Профільний регламентний комітет Верховної Ради України може розглянути постанови, які блокують підписання закону про функціонування української мови як державної, на засіданні сьогодні під час перерви з 12:00 до 12:30. Проведення відповідного засідання буде ініціювати перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань Регламенту та організації роботи парламенту Павло Пинзеник. Про це він повідомив журналістам, передає УНН.

"Щойно Голова Верховної Ради з трибуни Верховної Ради в черговий раз наполіг на якнайшвидшому розгляді проектів постанов про скасування рішень Верховної Ради про прийняття в цілому окремих норм законів. Це стосується Закону про мову і в нас ще накопичились проекти постанов по законопроекту по зеленому тарифу. На виконання цього доручення я буду ініціювати о 12 годині у перерві між 12:00 та 12:30 збір засідання комітету для розгляду саме цих постанов", - сказав Пинзеник.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради України Андрій Парубій під час засідання Погоджувальної ради заявив, що постанови, які блокують підписання закону про функціонування української мови як державної, мають бути якнайшвидше розглянуті й відхилені, щоб закон все ж таки був підписаний.

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