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Парубій хоче якнайшвидше відхилити постанови, які блокують підписання мовного закону

Парубій хоче якнайшвидше відхилити постанови, які блокують підписання мовного закону

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Постанови, які блокують підписання закону про функціонування української мови як державної, мають бути якнайшвидше розглянуті й відхилені, щоб закон все ж таки був підписаний. Про це заявив спікер Верховної Ради України Андрій Парубій під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.

“Я звертаюсь до Регламентного комітету невідкладно розглянути всі постанови, які надійшли до Апарату Верховної Ради України і Регламентного комітету, щоб ми завтра невідкладно змогли відхилити усі ці постанови і, відповідно, мати можливість підписати цей історичний закон”, — зазначив Парубій.

За його словами, в Раді зареєстровані кілька постанов, якими “антиукраїнські сили намагаються заблокувати підписання закону про мову”.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши заяву про забезпечення позову щодо заборони підписувати та публікувати Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, ухвалив відмовити у її задоволенні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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