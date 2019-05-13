Парубій хоче якнайшвидше відхилити постанови, які блокують підписання мовного закону

КИЇВ. 13 травня. УНН. Постанови, які блокують підписання закону про функціонування української мови як державної, мають бути якнайшвидше розглянуті й відхилені, щоб закон все ж таки був підписаний. Про це заявив спікер Верховної Ради України Андрій Парубій під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.