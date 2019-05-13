Парубий хочет поскорее отклонить постановления, которые блокируют подписание языкового закона
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Постановления, которые блокируют подписание закона о функционировании украинского языка как государственного, должны быть как можно быстрее рассмотрены и отклонены, чтобы закон все же был подписан. Об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
"Я обращаюсь в Регламентный комитет безотлагательно рассмотреть все постановления, поступившие в Аппарат Верховной Рады Украины и Регламентный комитет, чтобы мы завтра безотлагательно смогли отклонить все эти постановления и, соответственно, иметь возможность подписать этот исторический закон", - отметил Парубий.
По его словам, в Раде зарегистрированы несколько постановлений, которыми "антиукраинские силы пытаются заблокировать подписание закона о языке".
Напомним, Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", постановил отказать в ее удовлетворении.