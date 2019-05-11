Суд відхилив позов щодо мовного закону

“Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши заяву про забезпечення позову щодо заборони підписувати та публікувати Закон України „Про забезпечення функціонування української мови як державної“, ухвалив відмовити у її задоволенні”, — йдеться у повідомленні.

Своє рішення суд пояснює тим, “що заявником не було доведено очевидної протиправності дій спікера парламенту в зв’язку ненаданням жодного доказу на підтвердження такої обставини”. Також суд дійшов висновку про її необґрунтованість та про відсутність підстав для задоволення, оскільки заява не містила обґрунтування та доказів (наприклад, статут), що подана заява та позов, який має намір подати заявник, стосуються мети (цілей), з якою створено ГО “Інститут правової політики та соціального захисту імені Ірини Бережної”, що зазначена позивачем. Водночас, у заяві про забезпечення позову зазначено, що права громадської організації та її членів порушено діями Голови Верховної Ради.

Також під час розгляду даної заяви, судом було встановлено, що народними депутатами, згідно з “Регламентом Верховної Ради України”, ініційована процедура скасування відповідного рішення парламенту (маються на увазі проекти постанов про скасування голосування за мовний закон — ред.)

Нагадаємо, до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшла заява про забезпечення позову від ГО “Інститут правової політики та соціального захисту імені Ірини Бережної” до Голови Верховної Ради України Андрія Парубія, де позивач просив суд заборонити Голові ВРУ та будь-кому із окремих народних депутатів та працівників Апарату ВРУ вчиняти будь-які дії спрямовані на підписання відповідного закону, направлення його на підпис Президентові та подальше офіційне опублікування зазначеного закону.