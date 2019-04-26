У Раді зареєстровано вже чотири постанови щодо скасування закону про мову
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Верховній Раді зареєстровано вже чотири постанови щодо скасування закону про мову. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій з президії сесійної зали, передає кореспондент УНН.
"Надійшло вже чотири постанови про скасування закону про українську мову. Регламентом ВР дається дві доби на внесення подібних постанов", - зазначив Парубій.
За його словами, відміна цих постанов для ВР не становить труднощів, але якщо у Раді їх скасують швидше ніж через дві доби і закон буде підписаний в той же термін - це може поставити під сумнів легітимність закону.
Парубій додав, що на наступному пленарному засіданні ці постанови будуть розглянуті.
"Ми їх тут же скасуємо. На той момент закон уже буде повністю підготовлений апаратом (ВР – ред.), всі правки зведені – я невідкладно його підпишу і невідкладно його підпише президент Порошенко", - додав Парубій.
Нагадаємо, вчора Верховна Рада України ухвалила мовний закон.