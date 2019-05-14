В регламентном комитете хотят собраться на вне очередное заседание из-за постановлений к языковому закону
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Профильный Регламентный комитет Верховной Рады Украины может рассмотреть постановления, которые блокируют подписание закона о функционировании украинского языка как государственного, на заседании сегодня во время перерыва с 12:00 до 12:30. Проведение соответствующего заседания будет инициировать первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы парламента Павел Пинзеник. Об этом он сообщил журналистам, передает УНН.
"Только Председатель Верховной Рады с трибуны Верховной Рады в очередной раз настоял на скорейшем рассмотрении проектов постановлений об отмене решений Верховной Рады о принятии в целом отдельных норм законов. Это касается Закона о языке и у нас еще накопились проекты постановлений по законопроекту по зеленому тарифу. На выполнение этого поручения я буду инициировать в 12:00 в перерыве между 12:00 и 12:30 сбор заседания комитета для рассмотрения именно этих постановлений", - сказал Пинзеник.
Напомним, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время заседания Согласительного совета заявил, что постановления, которые блокируют подписание закона о функционировании украинского языка как государственного, должны быть как можно быстрее рассмотрены и отклонены, чтобы закон все же был подписан.