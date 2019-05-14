Нардепы отклонили все постановления по блокированию языкового закона

"Отклоненны все постановления, что открывает путь к подписанию закона о функционировании украинского языка как государственного", - заявил председатель ВРУ Андрей Парубий с трибуны парламента, поблагодарив всех, кто поддержал закон.

В частности, депутаты отклонили постановление нардепов Михаила Папиева, Александра Новинского, Александра Долженкова и Нестора Шуфрича - за эти постановления проголосовали 34-35 нардепов, тогда как 134-135 парламентариев голосовали против.

Напомним, профильный регламентный комитет Верховной Рады Украины может рассмотреть постановления, которые блокируют подписание закона о функционировании украинского языка как государственного, на заседании сегодня во время перерыва с 12:00 до 12:30. Проведение соответствующего заседания будет инициировать первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы парламента Павел Пинзеник.



