Венеціанська комісія не починала досліджувати мовний закон України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Станом на 9 травня Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська комісія) не отримувала на розгляд від української сторони ухвалений Верховною Радою України закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в управлінні зі зв'язків з громадськістю Ради Європи.
Так, на питання про те, чи представила Україна свій мовний закон на розгляд Венеціанської комісії, у Європейській комісії за демократію через право відповіли: "На даний момент ми не отримали такого запиту".
Як повідомляв УНН, 25 квітня народні депутати під час засідання Верховної Ради проголосували за ухвалення законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної.
Пізніше Європейська комісія заявила, що має намір вивчити ухвалений Верховною Радою України закон про функціонування української мови як державної.