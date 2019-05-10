Венеціанська комісія не починала досліджувати мовний закон України

КИЇВ. 10 травня. УНН. Станом на 9 травня Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська комісія) не отримувала на розгляд від української сторони ухвалений Верховною Радою України закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в управлінні зі зв'язків з громадськістю Ради Європи.