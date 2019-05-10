Венецианская комиссия не начинала исследовать языковой закон Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. По состоянию на 9 мая Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) не получала на рассмотрение от украинской стороны принятый Верховной Радой Украины закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в управлении по связям с общественностью Совета Европы.
Так, на вопрос о том, представила ли Украина свой языковой закон на рассмотрение Венецианской комиссии, в Европейской комиссии за демократию через право ответили: "На данный момент мы не получили такого запроса".
Как сообщал УНН, 25 апреля народные депутаты во время заседания Верховной Рады проголосовали за принятие законопроекта об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
Позже Европейская комиссия заявила, что намерена изучить принятый Верховной Радой Украины закон о функционировании украинского языка как государственного.