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7 марта, 15:45 • 107221 просмотра

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7 марта, 08:52 • 133973 просмотра

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7 марта, 06:35 • 113783 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 139234 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 14:10 • 130325 просмотра

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Венецианская комиссия не начинала исследовать языковой закон Украины

Венецианская комиссия не начинала исследовать языковой закон Украины

Киев  •  УНН

 • 19810 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. По состоянию на 9 мая Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) не получала на рассмотрение от украинской стороны принятый Верховной Радой Украины закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в управлении по связям с общественностью Совета Европы.

Так, на вопрос о том, представила ли Украина свой языковой закон на рассмотрение Венецианской комиссии, в Европейской комиссии за демократию через право ответили: "На данный момент мы не получили такого запроса".

Как сообщал УНН, 25 апреля народные депутаты во время заседания Верховной Рады проголосовали за принятие законопроекта об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Позже Европейская комиссия заявила, что намерена изучить принятый Верховной Радой Украины закон о функционировании украинского языка как государственного.

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