Закон о языке передали на подпись президенту
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Закон о об обеспечении функционирования украинского языка как государственного передали на подпись действующему президенту Украины Петру Порошенко. Об этом заявила в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.
"Как и обещала, в первый сессионный вторник разблокировано подписания закона о языке. Документ уже направлен президенту Украины. Надеюсь, глава государства очень оперативно подпишет этот исторический закон", - написала Геращенко.
Напомним, сегодня председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного во время заседания парламента.
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Ранее УНН сообщал, что депутаты Верховной Рады Украины отклонили все четыре постановления о блокировании языкового закона.