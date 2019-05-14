Парубій підписав мовний закон
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон про забезпечення функціонування української мови як державної під час засідання парламенту, передає кореспондент УНН.
“Невідкладно підписую закон про забезпечення функціонування української мови як державної”, — наголосив Парубій.
При цьому він заявив, що невідкладно передає через Апарат ВРУ для підпису Президентові України.
Нагадаємо, зранку голова Верховної Ради України дав доручення профільному комітету терміново розглянути всі проекти постанов щодо мовного закону з тим, щоб сьогодні їх розглянув парламент, і закон був зрештою підписаний.