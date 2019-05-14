Парубій доручив комітету терміново розглянути постанови щодо мовного закону
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Голова Верховної Ради України дав доручення профільному комітету терміново розглянути всі проекти постанов щодо мовного закону з тим, щоб сьогодні їх розглянув парламент, і закон був зрештою підписаний. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій під час пленарного засідання Верховної Ради України, передає кореспондент УНН.
"Я даю доручення комітету невідкладно зібратись і розглянути усі постанови, щоб ми їх могли розглянути, і я, як голова Верховної Ради, міг підписати закон про мову. Історичний закон… Я переконаний, сьогодні закон про мову буде підписаний", - зазначив Парубій.
За його словами, також сьогодні в порядку денному парламентарів стоїть блок питань у сфері ПЕК, закон про ДБР, а також блок законів щодо місцевого самоврядування.
На ранковому засіданні зареєструвався 341 народний депутат.
Нагадаємо, вчора, 13 травня, Парубій заявив, що постанови, які блокують підписання закону про функціонування української мови як державної, мають бути якнайшвидше розглянуті й відхилені, щоб закон все ж таки був підписаний.