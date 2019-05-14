Парубій доручив комітету терміново розглянути постанови щодо мовного закону

КИЇВ. 14 травня. УНН. Голова Верховної Ради України дав доручення профільному комітету терміново розглянути всі проекти постанов щодо мовного закону з тим, щоб сьогодні їх розглянув парламент, і закон був зрештою підписаний. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій під час пленарного засідання Верховної Ради України, передає кореспондент УНН.