Парубий поручил комитету срочно рассмотреть постановления относительно языкового закона

"Я даю поручение комитету безотлагательно собраться и рассмотреть все постановления, чтобы мы их могли рассмотреть и я, как председатель Верховной Рады, мог подписать закон о языке. Исторический закон... Я убежден, сегодня закон о языке будет подписан", - отметил Парубий.

По его словам, также сегодня в повестке дня парламентариев стоит блок вопросов в сфере ТЭК, закон о ГБР, а также блок законов о местном самоуправлении.

На утреннем заседании зарегистрировался 341 народный депутат.

Напомним, вчера, 13 мая, Парубий заявил, что постановления, которые блокируют подписание закона о функционировании украинского языка как государственного, должны быть как можно быстрее рассмотрены и отклонены, чтобы закон все же был подписан.