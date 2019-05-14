Парубий подписал языковой закон
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного во время заседания парламента, передает корреспондент УНН.
"Безотлагательно подписываю закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - отметил Парубий.
При этом он заявил, что безотлагательно передает через Аппарат ВРУ для подписи Президенту Украины.
Напомним, утром председатель Верховной Рады Украины дал поручение профильному комитету срочно рассмотреть все проекты постановлений относительно языкового закона с тем, чтобы сегодня их рассмотрел парламент, и закон был наконец подписан.