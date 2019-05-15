Президент подписал закон о языке
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", передает корреспондент УНН.
"Сегодня подписанием закона о функционировании украинского языка как государственного мы совершаем один из главных актов для сохранения украинской государственности", - подчеркнул Президент.
Он отметил, что закон никак не ограничивает прав нацменьшинств.
"В этот день как Президент Украины Петр Порошенко имею высокую честь и уникальную возможность подписать Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - заявил он.
Напомним, во вторник председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного во время заседания парламента.
В тот же день, 14 мая, закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного передали на подпись действующему Президенту Украины Петру Порошенко.