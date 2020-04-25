Мандзій: 3 відсотки шкіл в Україні ще не мають інтернету

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Міністерство освіти і науки співпрацює з Міністерством цифрової трансформації в питанні забезпечення шкіл доступом до інтернету, повідомила в інтерв’ю Радіо Свобода виконувачка обов’язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій, передає УНН.

“Ця робота ведеться з Міністерством цифрової інформації. І вона велика в минулому році. У поточному була спеціальна субвенція для проведення інтернету у заклади освіти”, — сказала голова МОН.

Вона звернула увагу на те, що в Україні понад 15 тисяч середніх шкіл.

“Так, ми ще не маємо стовідсоткового покриття інтернетом закладів освіти. Маємо на сьогодні, за даними органів управлінь освіти, 3% шкіл, в яких відсутній інтернет. Над вирішенням цього питання працюємо”, — додала вона.

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При цьому, за словами міністерки, МОН не планує розукомплектовувати опорні школи. Натомість уряд ухвалив скерування субвенції на закупівлю шкільних автобусів, навчальних кабінетів і лабораторій, харчоблоки для таких шкіл.

Нагадаємо, у МОН підбили підсумки публічних консультацій щодо дошкільної освіти.

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