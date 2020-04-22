Виплати молодим вчителям призупинено через зміни до бюджету – МОН
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. В Україні призупинена виплата молодим вчителям через внесення змін до бюджету. Про це під час відеозвернення завила т.в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій, передає УНН.
"Відповідно до змін, які були внесені до бюджету виплати молодим вчителям на 2020 рік призупинено", - зазначила вона.
Як раніше повідомляв УНН, Кабінет міністрів планував виплатити вчителям зі стажем менше 10 років одноразову виплату у 21 тисячу гривень.
Також повідомлялося, що урізання бюджету не вплине на заробітні плати вчителів та викладачів закладів вищої освіти.