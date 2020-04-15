Урізання бюджету не відобразиться на зарплатах учителів – МОН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Урізання бюджету не вплине на заробітні плати вчителів та викладачів закладів вищої освіти. Про це під час брифінгу представників уряду завила т.в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій, передає кореспондент УНН.

“Бюджет Міністерства освіти був збалансований у 2020 році, ми розуміємо критичність ситуації, яка пов’язана з коронавірусом, він містив видатки споживання і видатки розвитку. Видатки споживання, зокрема, освітня субвенція, в ній у жодному випадку не відбулося змін. Тому виплата вчителям з освітньої субвенції має відбуватися відповідно до затверджених видатків органами місцевого самоврядування. Вчителі мають отримувати середню заробітну плату”, — зазначила Мандзій.

За її словами, виплата заробітної плати вихователям дошкільної освіти відбувається з місцевих бюджетів.

“Також в бюджеті не були зменшені видатки на виплату заробітних плат викладачам закладів вищої освіти. Тому воно ніяк не відобразиться на виплаті заробітних плат працівникам сфери освіти”, — додала вона.

Нагадаємо, Кабінет міністрів планує виплатити вчителям зі стажем менше 10 років одноразову виплату у 21 тисячу гривень.

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