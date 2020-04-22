Выплаты молодым учителям приостановлены из-за изменений в бюджете - МОН
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Украине приостановлена выплата молодым учителям из-за внесения изменений в бюджет. Об этом во время видеообращение заявила и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий, передает УНН.
"В соответствии с изменениями, которые были внесены в бюджет, выплаты молодым учителям на 2020 год приостановлены", - отметила она.
Как ранее сообщал УНН, Кабинет министров планировал выплатить учителям со стажем менее 10 лет единовременную выплату в 21 тысячу гривен.
Также сообщалось, что урезание бюджета не повлияет на заработные платы учителей и преподавателей высших учебных заведений.