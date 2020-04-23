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У МОН підбили підсумки публічних консультацій щодо дошкільної освіти

У МОН підбили підсумки публічних консультацій щодо дошкільної освіти

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Міністерство освіти та науки підбило підсумки публічних консультацій щодо забезпечення якості та доступу до дошкільної освіти. У консультаціях взяло участь понад 2900 учасників. Про це повідомила під час брифінгу тимчасово виконуюча обов’язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій, передає кореспондент УНН.

“Для з’ясування потреб управлінців, працівників закладів дошкільної освіти, засновників закладів дошкільної освіти, батьків, ми провели публічні консультації у різних куточках України, у різних містах. Власне, публічні консультації проходили в листопаді-грудні 2019 року в шести містах України - це Київ, Дніпро, Харків, Одеса, Львів та Тернопіль. На ці публічні консультації ми долучали і представників інших областей України”, - сказала Любомира Мандзій.

Вона додала, що на сайті Міністерства освіти і науки є вже звіт і презентація результатів.

“Загалом у публічних консультаціях взяло участь близько 505 учасників офлайн та 2416 учасників онлайн”, - розповіла Мандзій.

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Вона зазначила, що більшість учасників - це працівники закладів дошкільної освіти - близько 67%. До онлайн обговорень більше долучались батьки - 56%.

“Нам це було важливо - з’ясувати ваші потреби для того, щоб ми в подальшому їх врахували у підготовці нормативних документів, у підготовці загалом документів, які регламентують роботу закладів дошкільної освіти”, - додала Любомира Мандзій.

Згідно з результатами обговорення - однією з найважливіших задач на сьогодні є створення всіх можливостей для доступу дітей до якісної дошкільної освіти. Особливо це стосується сільської місцевості.

Вказано, що понад 1,2 млн дітей відвідує заклади дошкільної освіти комунальної власності. При цьому, кількість наявних закладів недостатня для усіх дітей. Таким чином, станом на кінець 2019 року в чергах до дитсадків стояло 26 тис. дітей.

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У зв’язку з цим, згідно з результатами дослідження, учасники обговорення звернули увагу на те, що для побудови ефективної мережі закладів дошкільної освіти потрібно проаналізувати демографічну ситуацію, спланувати розвиток мережі закладів, дотримуватись нормативу їх наповнення, а також потрібна відповідальність органів місцевого самоврядування та забудовників за створення нових садочків.

Окрім того, учасники вважають, що потрібне підвезення дітей до дитсадків, а також достатнє фінансування закладів дошкільної освіти.

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Вказано, що для вирішення проблем учасники обговорення пропонують запровадити механізм “гроші ходять за дитиною”, і поділити витрати навпіл між органами місцевого самоврядування та Держбюджетом. У такий спосіб й забезпечити фінансування будівництва нових закладів дошкільної освіти. Для цих цілей також вважають за потрібне ввести пільгове кредитування - в 10%.

Також зазначається, що найважливішим для учасників обговорення виявилась якість харчування у закладах дошкільної освіти, дотримання санітарно-гігієнічних норм та новий освітній простір.

Нагадаємо, з 12 березня в Україні запровадили карантин і всі дитячі садочки припинили свою роботу.

Карантин продовжили до 11 травня.

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