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В Минобразования подвели итоги публичных консультаций по дошкольному образованию

В Минобразования подвели итоги публичных консультаций по дошкольному образованию

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Министерство образования и науки подвело итоги публичных консультаций по обеспечению качества и доступа к дошкольному образованию. В консультациях приняли участие более 2900 участников. Об этом сообщила во время брифинга временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий, передает корреспондент УНН.

"Для выяснения потребностей управленцев, работников учреждений дошкольного образования, основателей учреждений дошкольного образования, родителей, мы провели публичные консультации в разных уголках Украины, в разных городах. Собственно, публичные консультации проходили в ноябре-декабре 2019 года в шести городах Украины - это Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Львов и Тернополь. К этим публичным консультациям мы приобщали и представителей других областей Украины", - сказала Любомира Мандзий.

Она добавила, что на сайте Министерства образования и науки уже есть отчет и презентация результатов.

"Всего в публичных консультациях приняли участие около 505 участников оффлайн и 2416 участников онлайн", - рассказала Мандзий.

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Она отметила, что большинство участников - это работники учреждений дошкольного образования - около 67%. К онлайн обсуждениям больше приобщались родители - 56%.

"Нам это было важно - выяснить ваши потребности для того, чтобы мы в дальнейшем их учли в подготовке нормативных документов, в подготовке общем документов, регламентирующих работу учреждений дошкольного образования", - добавила Любомира Мандзий.

Согласно результатам обсуждения - одной из важнейших задач на сегодня является создание всех возможностей для доступа детей к качественному дошкольному образованию. Особенно это касается сельской местности.

Указано, что более 1,2 млн детей посещает заведения дошкольного образования коммунальной собственности. При этом, количество существующих учреждений недостаточно для всех детей. Таким образом, на конец 2019 года в очередях в детсады стояло 26 тыс. детей.

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В связи с этим, согласно результатам исследования, участники обсуждения обратили внимание на то, что для построения эффективной сети учреждений дошкольного образования нужно проанализировать демографическую ситуацию, спланировать развитие сети учреждений, соблюдать норматив их наполнения, а также нужна ответственность органов местного самоуправления и застройщиков за создание новых садиков.

Кроме того, участники считают, что нужен подвоз детей в детсады, а также достаточное финансирование учреждений дошкольного образования.

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Указано, что для решения проблем участники обсуждения предлагают ввести механизм "деньги ходят за ребенком", и разделить расходы пополам между органами местного самоуправления и госбюджетом. Таким образом и обеспечить финансирование строительства новых учреждений дошкольного образования. Для этих целей также считают нужным ввести льготное кредитование - в 10%.

Также отмечается, что самым важным для участников обсуждения оказалась качество питания в учреждениях дошкольного образования, соблюдение санитарно-гигиенических норм и новое образовательное пространство.

Напомним, с 12 марта в Украине ввели карантин и все детские сады прекратили свою работу.

Карантин продлили до 11 мая.

Украинские Национальные Новости

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