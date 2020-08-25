В Україні вже понад 108 тис. випадків COVID-19, за добу - 1 658

Так, з 108 415 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1 658 інфікованих, що менше, ніж добою раніше.

Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 318 людей, з них 25 — за останню добу.

Одужали від хвороби вже 52 870 людей, за добу — 346.

Нагадаємо, на Львівщині за добу 136 нових інфікованих коронавірусом.