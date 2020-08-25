В Україні вже понад 108 тис. випадків COVID-19, за добу - 1 658
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. В Україні на 8:40 25 серпня зафіксовано вже понад 108 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу — понад 1,6 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.
Так, з 108 415 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 1 658 інфікованих, що менше, ніж добою раніше.
Внаслідок хвороби загалом в країні померли 2 318 людей, з них 25 — за останню добу.
Одужали від хвороби вже 52 870 людей, за добу — 346.
Нагадаємо, на Львівщині за добу 136 нових інфікованих коронавірусом.