На Львівщині за добу 136 нових інфікованих коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Станом на 8:00 у Львові та на Львівщині підтверджено 13 389 випадків інфікування коронавірусом, з них 136 — за добу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Львівської міськради.
“За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 564 ПЛР-тести, з них 136 — позитивні. Серед них львів’ян — 79. Залишок проб у холодильнику — 104”, — йдеться у повідомленні.
Загалом в області коронавірусну інфекцію виявлено — у 13389 осіб, 364 людини померли. 3871 пацієнт одужав.
Нагадаємо, у Львові стався спалах COVID-19 у міськраді.