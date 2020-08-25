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На Львовщине за сутки 136 новых инфицированных коронавируса

Киев • УНН

 • 17432 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. По состоянию на 8:00 во Львове и Львовской области подтверждено 13 389 случаев инфицирования коронавирусом, из них 136 — в сутки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Львовского горсовета.

На Львовщине за сутки 136 новых инфицированных коронавируса

“По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 564 ПЦР-тесты, из них 136 — положительные. Среди них львовян — 79. Остаток проб в холодильнике — 104”, — говорится в сообщении.

Всего в области коронавирусной инфекции обнаружено — в 13 389 человек, 364 человека умерли. 3871 пациент выздоровел.

Напомним, во Львове произошла вспышка COVID-19 в горсовете.

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