На Львовщине за сутки 136 новых инфицированных коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. По состоянию на 8:00 во Львове и Львовской области подтверждено 13 389 случаев инфицирования коронавирусом, из них 136 — в сутки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Львовского горсовета.
“По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 564 ПЦР-тесты, из них 136 — положительные. Среди них львовян — 79. Остаток проб в холодильнике — 104”, — говорится в сообщении.
Всего в области коронавирусной инфекции обнаружено — в 13 389 человек, 364 человека умерли. 3871 пациент выздоровел.
Напомним, во Львове произошла вспышка COVID-19 в горсовете.