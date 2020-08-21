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У Львові стався спалах COVID-19 у міськраді

Київ • УНН

 • 12426 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. У 20 чиновників керівного складу Львівської міськради виявили COVID-19. Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова депутатської фракції “Європейська солідарність” у львівській міськраді Петро Адамик, передає УНН.

У Львові стався спалах COVID-19 у міськраді

“Щодо масового захворювання на коронавірус чиновників Львівської міськради. У зв’язку з перенесенням сесії Львівської міськради, я, як голова депутатської фракції “Європейська солідарність”, звернувся до кількох заступників міського голови, а також секретаря міськради і отримав підтвердження, що станом на 21 серпня лише підтверджених випадків COVID-19 було виявлено у понад 20 чиновників керівного складу Львівської міськради. Серед депутатів Львівської міськради коронавірус підтверджено лише в 1 депутата”, - написав Петро Адамик.

Він зазначив, що інфікованими виявилися два заступники міського голови, представники секретаріату міської ради, керівники департаментів та управлінь, їх заступники.

“Усі вони зробили ПЛР-тести і отримали позитивний результат. Саме у зв’язку з перетворенням міської влади на вогнище коронавірусу в місті, була перенесена сесія міськради. Проблема у тому, що чиновники контактують з великою кількістю людей, тому після спалаху в міськраді кількість інфікованих у Львові може зростати в геометричній прогресії. Ситуація є дуже тривожною і маємо зробити все, щоб у Львові не було масового спалаху пандемії”, - додав Петро Адамик.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зізнався, що його син перехворів коронавірусом.

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