У Львові стався спалах COVID-19 у міськраді

“Щодо масового захворювання на коронавірус чиновників Львівської міськради. У зв’язку з перенесенням сесії Львівської міськради, я, як голова депутатської фракції “Європейська солідарність”, звернувся до кількох заступників міського голови, а також секретаря міськради і отримав підтвердження, що станом на 21 серпня лише підтверджених випадків COVID-19 було виявлено у понад 20 чиновників керівного складу Львівської міськради. Серед депутатів Львівської міськради коронавірус підтверджено лише в 1 депутата”, - написав Петро Адамик.

Він зазначив, що інфікованими виявилися два заступники міського голови, представники секретаріату міської ради, керівники департаментів та управлінь, їх заступники.

“Усі вони зробили ПЛР-тести і отримали позитивний результат. Саме у зв’язку з перетворенням міської влади на вогнище коронавірусу в місті, була перенесена сесія міськради. Проблема у тому, що чиновники контактують з великою кількістю людей, тому після спалаху в міськраді кількість інфікованих у Львові може зростати в геометричній прогресії. Ситуація є дуже тривожною і маємо зробити все, щоб у Львові не було масового спалаху пандемії”, - додав Петро Адамик.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зізнався, що його син перехворів коронавірусом.