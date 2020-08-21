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Во Львове произошла вспышка COVID-19 в горсовете

Киев • УНН

 • 12426 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. У 20 чиновников руководящего состава Львовского горсовета обнаружили COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook написал глава депутатской фракции "Европейская солидарность" во львовском горсовете Петр Адамык, передает УНН.

Во Львове произошла вспышка COVID-19 в горсовете

"Относительно массового заболевания коронавирусом чиновников Львовского горсовета. В связи с переносом сессии Львовского горсовета, я, как глава депутатской фракции "Европейская солидарность", обратился к нескольким заместителям городского главы, а также секретарю горсовета и получил подтверждение, что по состоянию на 21 августа лишь подтвержденных случаев COVID-19 было обнаружено у более 20 чиновников руководящего состава Львовского горсовета. Среди депутатов Львовского горсовета коронавирус подтвержден лишь в 1 депутата ", - написал Петр Адамык.

Он отметил, что инфицированными оказались два заместителя городского главы, представители секретариата городского совета, руководители департаментов и управлений, их заместители.

"Все они сделали ПЦР-тесты и получили положительный результат. Именно в связи с преобразованием городской власти на костер коронавируса в городе, была перенесена сессия горсовета. Проблема в том, что чиновники контактируют с большим количеством людей, поэтому после вспышки в горсовете количество инфицированных во Львове может расти в геометрической прогрессии. Ситуация является очень тревожной и должны сделать все, чтобы во Львове не было массовой вспышки пандемии", - добавил Петр Адамык.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский признался, что его сын переболел коронавирусом.

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