В Украине уже более 108 тыс. Случаев COVID-19, за сутки - 1658
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Украине на 8:40 25 августа зафиксировано уже более 108 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки — более 1,6 тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 108 415 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 1 658 инфицированных, что меньше, чем сутками ранее.
Вследствие болезни в целом в стране умерли 2 318 человек, из них 25 — за последние сутки.
Выздоровели от болезни уже 52 870 человек, за сутки — 346.
Напомним, во Львовской области за сутки 136 новых инфицированных коронавирусом.