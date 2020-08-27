Степанов разъяснил, как будут работать школы с 1 сентября

"Через несколько дней будет 1 сентября... Обучение будет происходить во все школах Украины, за исключением школ, находящихся в зонах с "красным" уровнем опасности, так как "красный" уровень опасности означает очень большое количество больных, которое было зафиксировано за последние 14 дней. То есть, эпидемиологическая ситуация очень напряженная в таких городах или районах. В "зеленых" и "желтых" зонах в классе учителя могут работать без маски при условии соблюдения соответствующей дистанции или с использованием защитного щитка", - сказал Степанов.



По его словам, такие условия работы необходимы потому, что при соблюдении социальной дистанции, риск инфицирования очень существенно снижается.

Также министр озвучил ряд рекомендаций Минздрава для учебных заведений.



"Мы рекомендуем, чтобы для учащихся были разработаны маршруты в школах, чтобы они были максимально удобны. Обычно в школе есть не один вход и выход. Поэтому мы рекомендуем открыть максимально все входы и выходы, разработать маршруты, чтобы, например, дети младших классов заходили через один вход, дети старших классов - через другой вход, чтобы они не пересекались при заходе в школу, чтобы не было скопления детей", - отметил министр.



Также, по его словам, Минздрав рекомендует начинать уроки в разное время для разных классов.



"Все без исключения работники школы должны проходить температурный скрининг, когда они заходят в школу. Конечно, при любых признаках коронавирусной болезни, при любых симптомах - лучше вообще не приходить в школу, а если оно обнаружено, надо сразу обратиться к врачу и покинуть школу", - отметил Степанов.



Кроме того, сказал глава Минздрава, ученики 1-4 классов могут находиться на территории школы без защитной маски.



"Во-первых, мы понимаем, что такое - следить за ребенком, которому 6-8 лет, и рекомендации ВОЗ направлены на то, что 1-4 классі, детям, не нужно пользоваться масками на территории учебного заведения. Кроме того, эта категория детей очень мало болеет коронавирусной болезнью", - пояснил министр.



Он сообщил, что министерство рекомендует также минимальное передвижения учащихся между классами.



"Мы рекомендуем, чтобы антисептики были установлены только на входе в школу. После каждого урока, мы рекомендуем, чтобы дети мыли руки с мылом, чтобы для этого были обеспечены необходимые места", - добавил он.



Напомним, ранее врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что обучение для детей с началом учебного года 1 сентября лучше проводить дистанционно.