Голубовська про повернення дітей у школи: я за максимальне дистанціювання
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Навчання для дітей з початком навчального року відзначали 1 вересня краще проводити дистанційно. Про це в ефірі ток-шоу “Пульс” заявила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська, передає УНН.
“Я за максимальне дистанціювання. Я зовсім не підтримую „ось, це що, це ж заочне навчання“. По-перше, мова в разі ВНЗ не йде ні про яке заочне навчання. Це — дистанційне навчання. Кожен день проходять заняття, тільки вони проходять онлайн. Це краще, ніж якщо ми усі тут ляжемо”, — сказала Голубовська, відповідаючи питання про початок навчального року 1 вересня.
До того ж, за словами епідеміолога, діти вважаються “двигунами епідемії”.
“Діти переносять безсимптомно, у них стерті форми, іноді вони просто носії. Але чому вони вважаються паливом для епідемії — саме з цієї причини. Тому що не діагностується у них вчасно захворювання, і вони приносять в свої сім’ї”, — додала вона.
Як писав УНН, Голубовська розповіла, як змінилися підходи до госпіталізації хворих з COVID-19.