Голубовська про повернення дітей у школи: я за максимальне дистанціювання

“Я за максимальне дистанціювання. Я зовсім не підтримую „ось, це що, це ж заочне навчання“. По-перше, мова в разі ВНЗ не йде ні про яке заочне навчання. Це — дистанційне навчання. Кожен день проходять заняття, тільки вони проходять онлайн. Це краще, ніж якщо ми усі тут ляжемо”, — сказала Голубовська, відповідаючи питання про початок навчального року 1 вересня.

До того ж, за словами епідеміолога, діти вважаються “двигунами епідемії”.

“Діти переносять безсимптомно, у них стерті форми, іноді вони просто носії. Але чому вони вважаються паливом для епідемії — саме з цієї причини. Тому що не діагностується у них вчасно захворювання, і вони приносять в свої сім’ї”, — додала вона.

Як писав УНН, Голубовська розповіла, як змінилися підходи до госпіталізації хворих з COVID-19.