Голубовская о возвращении детей в школы: я за максимальное дистанцирование
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Обучение для детей с началом учебного года 1 сентября лучше проводить дистанционно. Об этом в эфире ток-шоу “Пульс” заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская, передает УНН.
“Я за максимальное дистанцирование. Я абсолютно не поддерживаю „вот, это что, это же заочное обучение“. Во-первых, речь в случае ВУЗов не идет ни о каком заочном обучении. Это — дистанционное обучение. Каждый день проходят занятия, только они проходят онлайн. Это лучше, чем если мы все тут ляжем”, — сказала Голубовская, отвечая вопрос о начале учебного года 1 сентября.
К тому же, по словам эпидемиолога, дети считаются “двигателями эпидемии”.
“Дети переносят бессимптомно, у их стертые формы, иногда они просто носители. Но почему они считаются топливом для эпидемии — именно по этой причине. Потому что не диагностируется у них вовремя заболевание, и они приносят в свои семьи”, — добавила она.
Как писал УНН, Голубовская рассказала, как сменились подходы к госпитализации больных с COVID-19.