Голубовская о возвращении детей в школы: я за максимальное дистанцирование

“Я за максимальное дистанцирование. Я абсолютно не поддерживаю „вот, это что, это же заочное обучение“. Во-первых, речь в случае ВУЗов не идет ни о каком заочном обучении. Это — дистанционное обучение. Каждый день проходят занятия, только они проходят онлайн. Это лучше, чем если мы все тут ляжем”, — сказала Голубовская, отвечая вопрос о начале учебного года 1 сентября.

К тому же, по словам эпидемиолога, дети считаются “двигателями эпидемии”.

“Дети переносят бессимптомно, у их стертые формы, иногда они просто носители. Но почему они считаются топливом для эпидемии — именно по этой причине. Потому что не диагностируется у них вовремя заболевание, и они приносят в свои семьи”, — добавила она.

Как писал УНН, Голубовская рассказала, как сменились подходы к госпитализации больных с COVID-19.