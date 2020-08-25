Голубовська розповіла, як змінилися підходи до госпіталізації пацієнтів з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. На сьогоднішній день вже не госпіталізують так пацієнтів з COVID-19, як госпіталізували в березні. Вони лікуються в домашніх умовах. Про це заявила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська в ефірі ток-шоу “Пульс”, передає УНН.
“Треба розуміти, що вже на сьогоднішній день ми вже не госпіталізуємо так, як в березні місяці. Ми самі багато чого не знали, не бачили, як весь світ не бачив, і ми госпіталізували тих пацієнтів, які зараз навіть по нашим нормативним документам з легким ступенем тяжіння не госпіталізуємо. Багато лікуються в домашніх умовах, багато хто не звертається”, — сказала Ольга Голубовська.
За її словами, в клініці вони бачать, як зростає кількість хворих, в тому числі і з важкою формою захворювання.
Нагадаємо, Голубовська не виключила зміни стратегії госпіталізації хворих COVID-19.