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Голубовська розповіла, як змінилися підходи до госпіталізації пацієнтів з COVID-19

Київ • УНН

 • 11293 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. На сьогоднішній день вже не госпіталізують так пацієнтів з COVID-19, як госпіталізували в березні. Вони лікуються в домашніх умовах. Про це заявила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська в ефірі ток-шоу “Пульс”, передає УНН.

Голубовська розповіла, як змінилися підходи до госпіталізації пацієнтів з COVID-19

“Треба розуміти, що вже на сьогоднішній день ми вже не госпіталізуємо так, як в березні місяці. Ми самі багато чого не знали, не бачили, як весь світ не бачив, і ми госпіталізували тих пацієнтів, які зараз навіть по нашим нормативним документам з легким ступенем тяжіння не госпіталізуємо. Багато лікуються в домашніх умовах, багато хто не звертається”, — сказала Ольга Голубовська.

За її словами, в клініці вони бачать, як зростає кількість хворих, в тому числі і з важкою формою захворювання.

Нагадаємо, Голубовська не виключила зміни стратегії госпіталізації хворих COVID-19.

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