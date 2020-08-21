Голубовська не виключила зміни стратегії госпіталізації хворих на COVID-19

"Як ми з вами бачимо, щоденна статистика щодо нової коронавірусної хвороби у нашій країні погіршується. Ми це очікували. Але я хочу звернутися до кожного з вас і сказати наступне: можна вірити у коронавірус, можна у нього не вірити... Усі ці дані, які оприлюднив наш міністр, для когось сухі статистичні дані. Але для людей, які вже стикнулися з цією хворобою, у медичних працівників, які більше ніж півроку працюють у складних умовах, це є така сувора реальність", - сказала Голубовська.

За її словами, наразі збільшується кількість тяжких форм захворювання і кількість людей, які помирають.

"Так, ми казали, що хворіють і помирають так звані "групи ризику", які вже відомі у суспільстві. Але я хочу наголосити, що зараз хворіють молоді люди, хворіють тяжко і помирають", - додала Голубовська.

Також вона звернулася до українців з проханням не нехтувати правилами безпеки.

"Якщо буде спостерігатися такий ріст захворюваності, ми змушені будемо міняти стратегію і щодо госпіталізації людей. Зараз ми маємо змогу госпіталізувати максимум тих людей, які потребують якогось медичного втручання, середні форми захворювання також входять у показання до госпіталізації…Якщо буде спостерігатися такий ріст захворюваності, ми будемо змушені теж переглядати показання до госпіталізації і госпіталізувати тільки тяжкі форми захворювання. Це ускладнить якість надання меддопомоги", - сказала Голубовська.

Нагадаємо, комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій оновила рівні епідемічної небезпеки у розрізі адміністративних одиниць, тепер до "червоного" рівня небезпеки потрапили 14 адміністративних одиниць.