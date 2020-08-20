В Україні розширили перелік "червоних" зон карантину

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій оновила рівні епідемічної небезпеки в розрізі адміністративних одиниць, тепер до "червоного" рівня небезпеки потрапили 14 адміністративних одиниць. Про це під час брифінгу у четвер повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні на засіданні Національної комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій оновлені рівні епідемічної небезпеки в розрізі адміністративних одиниць на території нашої держави. Як ви знаєте, постановою Кабінету міністрів України передбачене щотижневе оновлення рівнів епідемічної небезпеки в залежності від стану захворюваності в тій чи іншій області або місті Київ. На сьогодні комісія ТЕБ та НС затвердила 14 "червоних" рівнів епідемічної небезпеки, 75 "помаранчевих" і 106 "жовтих", - повідомив Ляшко.

За його словами, комісія затвердила рівні епідемічної небезпеки для 13 областей нашої країни та міста Києва. Це Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, і Чернівецька області.

Він повідомив, що місто Київ залишається на "жовтому" рівні епідемічної небезпеки.

Водночас в Івано-Франківській області до "червоного" рівня епідемічної небезпеки належать, за даними Ляшка, чотири адміністративних одиниці: місто Коломия, Городенківський район, Косівський район і Тисменицький район.

Крім того, до "червоного" рівня небезпеки, з його слів, віднесене місто Самбір Львівської області, місто Біляївка Одеської області, а також 5 адміністративних одиниць у Рівненській області.

"Це, зокрема, місто Дубно, місто Острог, Костопільський район, Радивилівський район, Рівненський район", - додав головний санлікар.

У Чернівецькій області до "червоного" рівня небезпеки віднесені 3 адміністративні одиниці: обласний центр місто Чернівці, а також Заставнівський та Кіцманський район.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Школи у "червоній" зоні навчатимуться онлайн – Ляшко

Додамо, як повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі, нове епідемічне зонування почне діяти з 00:00 у понеділок, 24 серпня.

Нагадаємо, до "помаранчевої" зони вже скоро буде віднесено зокрема, три міста та один район на Волині, чотири міста та один район на Закарпатті, один район на Київщині, шість міст та один района на Івано-Франківщині, сім міст та 20 районів на Львівщині. Також до "помаранчевої" зони перейде Харків.

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