Школи у "червоній" зоні навчатимуться онлайн – Ляшко
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Навчання у школах, які знаходяться у "червоній" зоні відбуватиметься в онлайн-режимі. Про це під час конференції заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"На території із "червоним" рівнем небезпеки передбачені найжорсткіші заходи безпеки. Тобто відвідування закладів освіти здобувачам освіти буде заборонено, у тому числі й дошкільних закладів", - розповів Ляшко.
За його словами, у "помаранчевій", "жовтій" та "зеленій" зонах школи працюватимуть.
"Ми розуміємо, якщо будуть деякі школи у "червоній" зоні, то буде запроваджено онлайн-навчання саме на той період, поки регіон буде знаходитися у "червоній" зоні", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що з вересня навчання проходитиме у школах міст та районів з усіх зон за епідемічною небезпекою COVID-19, окрім "червоної".