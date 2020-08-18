Школы в "красной" зоне будут учиться онлайн - Ляшко
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Обучение в школах, находящихся в "красной" зоне будет происходить в онлайн-режиме. Об этом во время конференции заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"На территории с "красным" уровнем опасности предусмотрены жесткие меры безопасности. То есть посещение учебных заведений соискателям образования запрещено, в том числе и дошкольных учреждений", - рассказал Ляшко.
По его словам, в "оранжевой", "желтой" и "зеленой" зонах школы будут работать.
"Мы понимаем, если будут некоторые школы в "красной" зоне, то будет введено онлайн-обучение именно на тот период, пока регион будет находиться в "красной" зоне", - сказал Ляшко.
Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с сентября обучение будет проходить в школах городов и районов из всех зон за эпидемической опасностью COVID-19, кроме "красной".