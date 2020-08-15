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Школи не працюватимуть виключно у "червоних" зонах - Степанов

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. З вересня навчання проходитиме у школах міст та районів з усіх зон за епідемічною небезпекою COVID-19, окрім “червоної”. На цьому під час брифінгу наголосив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Якщо ми говоримо про наші карантинні правила, що встановлені в країні, і саме обумовлені принципами адаптивного карантину, то, хочу нагадати, школи не будуть працювати виключно у тих містах або районах, де буде встановлено “червоний" рівень епідемічної небезпеки, решта — у “зеленій”, “жовтій”, “помаранчевій”: вони будуть працювати у звичному режимі з чітким дотриманням правил, встановлених у школах“, — повідомив міністр.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я вважає, що з 1 вересня всі діти повинні піти в школу. Прогнозується, що це буде можливо у більшості міст і районів України.

Також нагадаємо, що в Україні з 1 серпня почали діяти нові правила карантину, згідно з якими регіони країни включені до різних зон: “зелена”, “жовта”, “помаранчева” та “червона”. 

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