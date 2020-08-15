Школы не будут работать исключительно в "красных" зонах - Степанов

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 82541 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101806 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126540 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107266 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127244 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101210 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102038 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104044 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101954 просмотра

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4 марта, 07:12 • 101507 просмотра

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Школы не будут работать исключительно в "красных" зонах - Степанов

Школы не будут работать исключительно в "красных" зонах - Степанов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. С сентября обучение будет проходить в школах городов и районов из всех зон по эпидемической опасности COVID-19, кроме "красной". Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Если мы говорим о наших карантинных правилах, установленных в стране, и именно обусловленных принципами адаптивного карантина, то хочу напомнить, школы не будут работать исключительно в тех городах или районах, где будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности, остальные - в "зеленой", "желтой", "оранжевой": они будут работать в обычном режиме с четким соблюдением правил, установленных в школах", - сообщил министр.

Напомним, что Министерство здравоохранения считает, что с 1 сентября все дети должны пойти в школу. Прогнозируется, что это будет возможно в большинстве городов и районов Украины.

Также напомним, что в Украине с 1 августа начали действовать новые правила карантина, согласно которым регионы страны включены в различные зоны: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".

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